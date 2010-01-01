Заказы принимаются не позднее 5-ти дней до даты торжества на условиях 100% предоплаты, так как каждый торт выполняется индивидуально.
Каждому заказу присваивается уникальный номер, который гарантирует Вам исполнение заказа.
Важно: Отказ возможен за два дня до даты его исполнения! Изменения по оформлению, составу, а также изменения по адресу доставки вносятся не позднее, чем за 3 дня до даты получения.
Минимальный вес торта на заказ – 2 кг.
Цена за 1 кг, указанная на сайте, включает в себя:
Начинку, украшения, отделку, надписи, фигурки и все другие украшения, соответствующие данному номеру торта.
При оформлении, в разделе "комментарий к заказу" можно добавить бесплатную надпись на любой торт!
ПЕКО Торты на заказ Медведково - доставка по Москве и Московской области!
Купить торт напрямую в Пеко, на официальном сайте!
Дорогие покупатели!
Мы будем рады помочь и подсказать вам по всем вопросам, которые у вас возникли к нашему интернет-магазину:
Есть вопрос по заказу? Мы поможем и подскажем, у нас очень опытные консультанты, которые досконально знают ассортимент и условия заказа.
Есть вопрос по доставке? Мы поможем подобрать способы, интервал и дату доставки до места, где вы находитесь.
Получили заказ ненадлежащего качества или возник претензионный случай? Звоните и мы с радостью разберемся в ситуации.
Хотите поблагодарить нас за хорошую работу или высказать недовольство плохим обслуживанием? С удовольствием примем благодарность или разберемся в негативной ситуации.
Звоните и пишите по любым вопросам, мы будем рады вам помочь!
Время работы:
Мы работаем ежедневно с 8:00 до 20:00 по Московскому времени.
Прием заказов: ежедневно с 9:00 до 19:00.
Если вы позвонили в нерабочее время, мы с вами свяжемся утром следующего рабочего дня.
Все сообщения обрабатываются также в рабочее время.
Чтобы получить консультацию по оформлению и заказу, можете выбрать способ связи с нами:
1. По телефону: +7(495) 1234-658
2. WhatsApp: +7(929) 538-39-77
3. Telegram: +7(929) 538-39-77
4. Наша почта: tort_zakaz@peko-msk.ru
5. Хотите к нам приехать? Наш адрес: г. Москва ул.Полярная дом 29 , магазин «Торты на заказ»
6. Адреса наших партнеров (заказать нашу продукцию и купить):
пос.Северный ул. 9-я Северная линия д.1 кор1 "Валигор".
Самовывоз из офиса интернет-магазина:
Эта услуга предоставляется бесплатно!
Свой заказ можно получить в офисе интернет-магазина каждый день с 08:00 до 20:00.
Адрес самовывоза: город Москва, улица Полярная, дом 29, Магазин "Торты на заказ".
Доставка курьерской службой:
Доставка торта осуществляется ежедневно с 8:00 до 20:00, в 4-х часовом интервале:
С 08:00 до 12:00
С 09:00 до 13:00
С 10:00 до 14:00
С 11:00 до 15:00
С 12:00 до 16:00
С 13:00 до 17:00
С 14:00 до 18:00
С 15:00 до 19:00
С 16:00 до 20:00
Дату доставки и подходящий вам интервал можно выбрать при оформлении заказа.
Стоимость доставки:
По Москве (в пределах МКАД): 500₽.
За МКАД не далее 20 км: 650₽.
При сумме заказа более 10000₽ доставка осуществляется бесплатно! (по Москве в пределах МКАД и не далее 20 км от МКАД.).
Мы выпускаем хлебобулочную и кондитерскую продукцию, ознакомиться с ней можно на нашем сайте Хлебокомбината Пеко: https://peko-msk.com/
Тесто
Размер
Начинка
5
Бесплатная доставка:
При сумме заказа более 10000руб.
По Москве в пределах МКАД и не далее 20 км от МКАД.
Стоимость доставки:
По Москве (в пределах МКАД): 500р
За МКАД не далее 20 км: 650р
На указанную электронную почту в течении нескольких секунд придет 4-значный код.
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие ООО «Хлебокомбинат Пеко» (далее – «Доставка», юридический адрес: 127282, г. Москва , ул. Полярная , дом 29) на обработку своих персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на сайте «Доставка» peko-msk.ru и его поддоменов *.peko-msk.ru (далее – Сайт), направляемой (заполненной) с использованием Сайта.
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, контактные данные (телефон, электронная почта, почтовый адрес), фотографии, иную другую информацию. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется исключительно в целях регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных «Доставка» с последующим направлением Субъекту Персональных Данных почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе рекламного содержания, от «Доставка», его аффилированных лиц и/или субподрядчиков, информационных и новостных рассылок и другой информации рекламно-новостного содержания.
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата отправки регистрационной веб-формы с Сайта «Доставка».
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями «Доставка».
«Доставка» принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных. «Доставка» вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных Данных субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных.
Я ознакомлен(а), что:
• настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при регистрации на Сайте «Доставка», направляемых (заполненных) с использованием Cайта, действует в течение 20 (двадцати) лет с момента регистрации на Cайте «Доставка»;
• согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной форме;
• предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
доставим - 29 Августа (Вт), в удобное время!
Стоимость доставки: от 0R, узнать подробней.