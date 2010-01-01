Интернет-магазин «Торты на заказ» от ПЕКО
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Торты на заказ от Хлебокомбината ПЕКО

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Peko-msk.ru | Пирог с вишней 1,0 кг / Код 1013
Пирог с вишней 1,0 кг / Код 1013 от кондитерской ПЕКО
Пирог с вишней 1,0 кг

Код товара: 1013

Вишня с приятной кислинкой и сладкое сдобное тесто прекрасно дополняют друг друга.
720R RUB 1,0 кг
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Peko-msk.ru | Торт Москва 0,8 кг / код 13587
Торт Москва 0,8 кг / код 13587 от кондитерской ПЕКО
Торт Москва 0,8 кг

Код товара: 13587

Сладкий символ города. Это яичные белки, вареная сгущенка, фундук и шоколад!
1 170R RUB 1 шт
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Peko-msk.ru | Торт на 18 лет С-2255
Торт на 18 лет С-2255 от кондитерской ПЕКО
Торт на 18 лет

Код товара: С-2255

Торт на 18 лет украшен цветной глазурью, съедобные элементы на сахарной бумаге. Вес 2-6 кг.
1 700R RUB 1 кг
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Peko-msk.ru | Торт Киевский 0,65 кг / код 13533
Торт Киевский 0,65 кг / код 13533 от кондитерской ПЕКО
Торт Киевский 0,65 кг

Код товара: 13533

Коржи с большим количеством орехов и белка, скрепленные масляным кремом.
940R RUB 1 шт
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Peko-msk.ru | Торт на 1 годик девочке Д-3165
Торт на 1 годик девочке Д-3165 от кондитерской ПЕКО
Торт на 1 годик девочке

Код товара: Д-3165

На 1 годик для девочки, отделка и украшения из сахарной мастики. Цветовую гамму можно изменить. Вес 2-6 кг
2 150R RUB 1 кг
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Peko-msk.ru | Торт на 14 лет девочке Д-2272
Торт на 14 лет девочке Д-2272 от кондитерской ПЕКО
Торт на 14 лет девочке

Код товара: Д-2272

На 14 лет, покрытие цветной глазурью, съедобные элементы из сахарной мастики. Вес 2-6 кг.
1 700R RUB 1 кг
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Peko-msk.ru | Торт сердце С-1105
Торт сердце С-1105 от кондитерской ПЕКО
Торт сердце

Код товара: С-1105

В виде сердца, украшения из взбитых сливок. Вес 2-10 кг
1 200R RUB 1 кг
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Peko-msk.ru | Торт Ягодно-Шоколадный
Торт Ягодно-Шоколадный от кондитерской ПЕКО
Торт Ягодно-Шоколадный
Шоколадный бисквит с добавлением натурального шоколада, прослаивается нежным заварным кремом с вишней, сверху украшается свежими ягодами. Ве...
1 900R RUB 1 кг
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Peko-msk.ru | Торт на юбилей бабушке М-3250
Торт на юбилей бабушке М-3250 от кондитерской ПЕКО
Торт на юбилей бабушке

Код товара: М-3250

Торт украшен съедобными картинками и сахарными букетами, отделан сахарной мастикой. Вес 2-6 кг
2 150R RUB 1 кг
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Peko-msk.ru | Торт с героями мультфильмов Д-2221
Торт с героями мультфильмов Д-2221 от кондитерской ПЕКО
Торт с героями мультфильмов

Код товара: Д-2221

С отделкой взбитыми сливками, украшен разноцветными вафельными картинками. Можем поставить персонажей из любых мультиков по каталогу modekor...
1 700R RUB 1 кг
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Peko-msk.ru | Торт сердце с мишками С-2265
Торт сердце с мишками С-2265 от кондитерской ПЕКО
Торт сердце с мишками

Код товара: С-2265

Торт украшен цветной глазурью, сахарной съедобной картинкой. Вес 2-6 кг
1 700R RUB 1 кг
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Peko-msk.ru | Торт холодное сердце НК-9
Торт холодное сердце НК-9 от кондитерской ПЕКО
Торт холодное сердце

Код товара: НК-9

С отделкой взбитыми сливками, украшен разноцветными фигурками из шоколада. Можем поставить персонажей из любых мультиков. Вес 2-6 кг
1 700R RUB 1 кг
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Купить торт можно в отделе «Торты на заказ» при Хлебокомбинате - ежедневно с 9:00 до 19:00.

Или оформить на сайте - заказы принимаются круглосуточно, менеджер свяжется с Вами в рабочее время, для уточнения информации по заказу.

Также, получить консультацию по заказу, можно ежедневно с 9:00 до 19:00 по телефонам:
+7 (495) 1234-658
+7 (929) 538-39-77

Заказы принимаются не позднее 5-ти дней до даты торжества на условиях 100% предоплаты, так как каждый торт выполняется индивидуально.

Каждому заказу присваивается уникальный номер, который гарантирует Вам исполнение заказа.

Важно: Отказ возможен за два дня до даты его исполнения! Изменения по оформлению, составу, а также изменения по адресу доставки вносятся не позднее, чем за 3 дня до даты получения.

Минимальный вес торта на заказ – 2 кг.

Цена за 1 кг, указанная на сайте, включает в себя:
Начинку, украшения, отделку, надписи, фигурки и все другие украшения, соответствующие данному номеру торта.

При оформлении, в разделе "комментарий к заказу" можно добавить бесплатную надпись на любой торт!

ПЕКО Торты на заказ Медведково - доставка по Москве и Московской области!

Купить торт напрямую в Пеко, на официальном сайте!

Дорогие покупатели!

Мы будем рады помочь и подсказать вам по всем вопросам, которые у вас возникли к нашему интернет-магазину:

Есть вопрос по заказу?
Мы поможем и подскажем, у нас очень опытные консультанты, которые досконально знают ассортимент и условия заказа.

Есть вопрос по доставке?
Мы поможем подобрать способы, интервал и дату доставки до места, где вы находитесь.

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Звоните и пишите по любым вопросам, мы будем рады вам помочь!

Время работы:
Мы работаем ежедневно с 8:00 до 20:00 по Московскому времени.
Прием заказов: ежедневно с 9:00 до 19:00.

Если вы позвонили в нерабочее время, мы с вами свяжемся утром следующего рабочего дня.
Все сообщения обрабатываются также в рабочее время.

Чтобы получить консультацию по оформлению и заказу, можете выбрать способ связи с нами:
1. По телефону: +7(495) 1234-658
2. WhatsApp: +7(929) 538-39-77
3. Telegram: +7(929) 538-39-77
4. Наша почта: tort_zakaz@peko-msk.ru
5. Хотите к нам приехать? Наш адрес: г. Москва ул.Полярная дом 29 , магазин «Торты на заказ»
6. Адреса наших партнеров (заказать нашу продукцию и купить):
    пос.Северный ул. 9-я Северная линия д.1 кор1 "Валигор".

Контакты других отделов:

Стол заказов (кондитерская и хлебобулочная продукция):
8 (495) 123-47-00
8 (499) 473-22-22
8 (499) 473-65-54
zakaz@peko-msk.ru

Отдел продаж:
8 (499) 790-30-09
info@peko-msk.ru
opt@peko-msk.ru

Отдел снабжения:
8 (499) 798-14-56
snab_peko@peko-msk.ru

Приёмная Генерального директора:
8 (499) 477-81-93
reception@peko-msk.ru

Производственно-технологическая лаборатория::
8 (499) 473-92-54
lab@peko-msk.ru

Бухгалтерия:
8 (499) 473-97-89
zamglbuh@peko-msk.ru

Отдел кадров:
8 (499) 473-97-30
ok@peko-msk.ru

Способы, варианты и стоимость доставки:

Самовывоз из офиса интернет-магазина:
Эта услуга предоставляется бесплатно!
Свой заказ можно получить в офисе интернет-магазина каждый день с 08:00 до 20:00.
Адрес самовывоза: город Москва, улица Полярная, дом 29, Магазин "Торты на заказ".

Доставка курьерской службой:
Доставка торта осуществляется ежедневно с 8:00 до 20:00, в 4-х часовом интервале:
С 08:00 до 12:00
С 09:00 до 13:00
С 10:00 до 14:00
С 11:00 до 15:00
С 12:00 до 16:00
С 13:00 до 17:00
С 14:00 до 18:00
С 15:00 до 19:00
С 16:00 до 20:00
Дату доставки и подходящий вам интервал можно выбрать при оформлении заказа.

Стоимость доставки:
По Москве (в пределах МКАД): 500₽.
За МКАД не далее 20 км: 650₽.

При сумме заказа более 10000₽ доставка осуществляется бесплатно! (по Москве в пределах МКАД и не далее 20 км от МКАД.).

Мы выпускаем хлебобулочную и кондитерскую продукцию, ознакомиться с ней можно на нашем сайте Хлебокомбината Пеко: https://peko-msk.com/

Бесплатная доставка:
При сумме заказа более 10000руб.  
По Москве в пределах МКАД и не далее 20 км от МКАД.  


Стоимость доставки:
По Москве (в пределах МКАД): 500р
За МКАД не далее 20 км: 650р



+7 (495) 1234-658
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